Чебоксары, 13 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В столице Чувашии на строительство газовой инфраструктуры в посёлке Сосновка выделяется более 138 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент этом ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары. Победитель аукциона построит внутрипоселковые газораспределительные сети в посёлке Сосновка. Будут построены, в частности, газопроводы высокого и среднего давления.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 138 230 310 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском и муниципальном бюджетах в рамках адресной инвестиционной программы.

Заявки завершат принимать 20 августа. При подписании контракта подрядчик должен будет сдать работу до 15 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Заволжье в Чебоксарах будет газифицировано. В августе чувашские власти приняли решение, в рамках строительства газораспределительных сетей в заволжском посёлке закупки будут проводиться централизованно.