Кемерово, 13 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка по информации о нахождении детей на крышах домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». Реж. Илья Аксенов. 2020. Россия Подростки на крыше

«В ходе мониторинга сети интернет выявлены сообщения о том, что на крышах многоэтажных домов Заводского и Ленинского районов города Кемерово находятся дети, подвергая свою жизнь опасности, при этом отмечено, что свободный доступ на крышу имеется постоянно, — уточнили в ведомстве. — По данному факту организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних».

В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений «будет принят комплекс мер реагирования для их устранения».