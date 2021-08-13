Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 06:40 — ИА Регнум. На месте крушения вертолёта Ми-8 на Курильском озере на Камчатке поисково спасательные работы совместно проводят представители МЧС, аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота и Кроноцкого заповедника. С помощью глубоководного оборудования обследуется дно озера на глубине 137−140 метров, об этом рассказал директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Пётр Шпиленок.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Кроноцкий биосферный заповедник: озеро Курильское

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Он уточнил, что в настоящее время разрабатывается план по подъёму вертолёта со дна Курильского озера.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в краевой больнице в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации на интенсивной терапии находятся два члена экипажа рухнувшего в Курильское озеро 12 августа вертолёта Ми-8.