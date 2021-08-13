Хабаровск, 13 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Ульчском районе Хабаровского края в ходе рейда «Путина-2021» был задержан ранее судимый 41-летний местный житель. В доме мужчины полиция обнаружил и изъяла 16 контейнеров с икрой рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ: 15 пол-литровых и один 0,25 литра. Общий вес деликатеса составил почти 8 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Xcook.info Черная икра

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Подозреваемый сказал, что выловил двух осетров при помощи сетей и заготовил икру для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Икра помещена на ответственное хранение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине бесчинствуют браконьеры — всё чаще появляются кучи потрошенной рыбы в лесных масивах, вдоль дорог.