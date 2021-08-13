В Приамурье для юнармейцев построят специальный центр
Благовещенск, 13 августа, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Амурской области проектируют юношеский центр «Авангард», в котором будет базироваться региональное движение Юнармия. Всего в Приамурье насчитается около 12 тыс. юнармейцев. Такие данные озвучил 13 августа в беседе с министром обороны Сергеем Шойгу глава региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного правительства.
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Так, в Приамурье функционирует парк «Патриот», на его территории расположена «Партизанская деревня», музей военной техники, общежитие на 120 мест и копия Абазинского острога.
Как сообщало ИА REGNUM, по результатам общероссийского смотра-конкурса на определение рейтинга региональных отделений движения «Юнармия» Татария заняла первое место в России по итогам текущего года. В 2019 году республика была на третьем месте.