Тегеран, , 08:02 — REGNUM 12 августа посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф выразил сожаление по поводу недоразумения при публикации фотографии с российским послом в Тегеране, подчеркнув, что за этим вопросом не было злых намерений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генеральный директор Евразийского департамента министерства иностранных дел Ирана пригласил посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа в здание МИД Исламской Республики с целью потребовать объяснений по поводу фотографии, опубликованной посольством России в Тегеране.

Назвав это действие неприемлемым событием, которое задело национальные чувства и гордость иранцев, иранские официальные лица заявили, что великий народ Ирана на протяжении всей истории всегда доказывал, что он решительно выступает против любых агрессивных движений.

Британский посол выразил свое уважение Исламской Республике Иран, народу и истории этой страны, заявив: «Я подчеркиваю, что за этим вопросом не стояло никаких злых намерений. Послы стремились напомнить о российско-британском союзе против нацистской армии во время Второй мировой войны».

В конце концов посол Великобритании выразил надежду, что во время своей миссии в Тегеране он сможет помочь развитию отношений между двумя государствами, основанных на завоевании и поощрении взаимного уважения и доверия.