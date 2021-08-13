Тегеран, , 08:03 — REGNUM 12 августа представитель министерства иностранных дел Ирана выразил сочувствие в связи с массовыми лесными пожарами, охватившими северные районы Алжира, в результате которых погибли и получили ранения несколько человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своём заявлении официальный представитель МИД Ирана выразил сожаление в связи с широко распространенным пожаром в алжирских лесах, в результате которого погибли десятки солдат и гражданских лиц, при этом несколько человек получили ранения.

Саид Хатибзаде передал соболезнования алжирскому народу и правительству, а также семьям пострадавших в результате катастрофы, пожелав всем потерпевшим скорейшего выздоровления.

Лесные пожары, охватившие лесные районы на севере Алжира, унесли жизни по меньшей мере 65 человек, сообщило государственное телевидение Алжира. Президент Абдельмаджид Теббун объявил трехдневный национальный траур по погибшим и приостановил государственную деятельность, не связанную с пожарами.