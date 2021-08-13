Тегеран, , 08:03 — REGNUM Мазари-Шарифе перенесло свою миссию из Мазари-Шарифа в Кабул на ограниченный период времени. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Мазари-Шарифе объявило ранее в своём докладе, что консульство страны в этой провинции было переведено в Кабул в связи с эскалацией кризиса на севере Афганистана.

С целью оказания своих услуг и выполнения своих миссий консульство Исламской Республики Иран в Мазари-Шарифе перенесет свою деятельность из Мазари-Шарифа в Кабул на ограниченный период времени.

Очевидно, что как только ситуация стабилизируется, консульство продолжит свою деятельность в этом городе.

По данным СМИ, 12 августа талибы взяли под контроль все районы города Газни. Это десятая провинциальная столица, которую талибы взяли под свой контроль за последние шесть дней.