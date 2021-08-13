Горно-Алтайск, 13 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Ещё два человека с диагнозом COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, в июле умерли 85-летние жительницы Майминского и Кош-Агачского районов. У обеих была тяжёлая двухсторонняя пневмония.

За весь период пандемии в регионе скончались 324 ковид-пациента: 279 — от COVID-19, 45 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай выявлено уже 20 070 носителей коронавируса, выздоровели 18 553 человека.