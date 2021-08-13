Кемерово, 13 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным выборочного наблюдения, в 2020 году самостоятельно занимались физкультурой и спортом 24,4% мужчин и 23,3% женщин. Такие данные приводит Кемеровостат.

Советский плакат. Физкультура зимой и летом

«Доля мужчин, организованно занимающихся в различных секциях, составила 12,7%, женщин — 9,7%», — уточняет региональный орган статистики.

При этом среди жителей сельской местности этот показатель заметно ниже, чем городской: в городе 14,2% мужчин и 10,8% женщин, в селе — только 4% и 2,5% соответственно.