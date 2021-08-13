Тегеран, 13 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Психо» режиссера Мостафы Давталаба должен выйти на экранах в рамках программы испанского кинофестиваля Internacional de Cine bajo la Luna. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 августа.

Написанный и снятый режиссером Мостафой Давталабом иранский короткометражный фильм «Психо» попал на международный кинофестиваль bajo la Luna — Islantilla Cinefórum.

Четырнадцатый фестиваль, проходящий в испанском городе Уэльва, открылся 3 июля и продлится до 28 августа.

Короткометражный фильм иранского производства «Психо» рассказывает историю из жизни молодой женщины, которая везет своего мужа в психиатрическую больницу. Ее муж, страдающий острым психическим заболеванием, вступает в словесный конфликт с водителем.

Ранее «Психо» дебютировал на международном уровне в конкурсной секции 24-го кинофестиваля Джона Хопкинса в Соединенных Штатах.