Тегеран, 13 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 12 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 96 215, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 568 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 568 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 96 215», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 39 049 новых случаев заражения COVID-19, при этом 4938 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 647 016 пациентов из общего числа 4 320 266 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7048 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 14 229 120 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.