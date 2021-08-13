Тегеран, , 08:19 — REGNUM 12 августа представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана (FDA) заявил, что страна обеспечила импорт 40 миллионов доз вакцины против COVID-19 к началу осени. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«К настоящему времени Иран импортировал более 21 миллиона доз вакцины против коронавируса и планирует импортировать 40 миллионов доз в дополнение к вакцинам, производимым внутри страны», — сообщил Киануш Джаханпур агентству IRNA.

В целом, по словам Джаханпура, было предоставлено 120 миллионов доз вакцин из зарубежных и отечественных источников.

Министерство здравоохранения сообщило, что на данный момент 13 893 310 человек получили первую дозу вакцины COVID-19 в Иране, при этом 3 410 487 человек приняли вторую дозу.

В последние недели в Иране наблюдается резкий рост числа новых случаев заболевания и смертей. Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи объявил распространение вируса первостепенной и главной проблемой страны.