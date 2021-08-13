Тегеран, 13 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 12 августа выступающие на совместном ирано-пакистанском вебинаре подчеркнули необходимость изучения дополнительных возможностей сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Пакистаном в фармацевтическом секторе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Виртуальная встреча должностных лиц и членов Тегеранской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, а также Федерации торговых палат Пакистана была организована генеральным консульством Ирана в Карачи и посольством Пакистана в Тегеране.

Выступая на вебинаре, генеральный консул Ирана в Карачи Хасан Нуриан заявил, что внешняя политика Исламской Республики основана на приоритете отношений с соседями. Он отметил, что, хотя Иран и Пакистан имеют очень хорошие отношения в политической и культурной областях, уровень экономических отношений между двумя странами требует более серьезных мер со стороны правительств двух стран.

Дипломат заявил, что новые пункты пересечения границы между Ираном и Пакистаном, а также наличие объектов для грузовых авиаперевозок через Iran Air прямыми рейсами в Тегеран и Карачи, а также возможности Ирано-пакистанской совместной инвестиционной компании могут быть использованы для расширения торгового сотрудничества.

Бизнес-активисты и инвесторы, участвовавшие в вебинаре, заявили, что наиболее важной проблемой в развитии торговых отношений между Ираном и Пакистаном является отсутствие банковского канала, а также проблема финансовых и денежных переводов.