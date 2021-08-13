Чебоксары, 13 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков и нападении на стражей порядка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

В поле зрения правоохранителей попал 37-летний житель Вурнарского района. Следствие установило, что вечером 22 мая 2020 года, находясь в своём автомобиле, а также на даче приятеля он уговорил 15-летнюю знакомую попробовать наркотики, что инкриминируется как сбыт запрещённых веществ.

В ходе разбирательств правоохранители так же установили, что вечером 13 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле квартиры своей сожительницы, он повалил одного из правоохранителей на пол, а другого ударил.

Мужчина признан виновным в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), незаконном сбыте наркотических средств (п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он получил 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии признан невменяемым местный житель, который убил сожительницу, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина являлся также химиком по образованию.

Подробнее:Химика в Чувашии уличили в изготовлении наркотиков и убийстве