Тегеран, 13 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 12 августа глава Общества Красного Полумесяца Ирана Карим Хеммати заявил, что общество получило 13-й груз импортной вакцины против COVID-19, содержащий более миллиона доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хеммати отметил, что партия с вакцинами была получена 12 августа утром в международном аэропорту Имама Хомейни и немедленно доставлена в министерство здравоохранения.

Технический заместитель главы таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) Мехрдад Джамаль Орунаки заявил, что на сегодняшний день Иран по различным каналам импортировал в общей сложности 21 миллион доз вакцины против коронавируса.

В последние недели в Иране наблюдается резкий рост числа новых случаев заболевания и смертей. Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи объявил распространение вируса первостепенной и главной проблемой страны.