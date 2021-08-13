Новосибирск, 13 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области готовыми к началу нового учебного года признаны 998 образовательных организаций. Это — более 50% от общего количества школ, лицеев, детских садов, колледжей и техникумов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

По словам заместителя губернатора области Сергея Нелюбова, в настоящее время приёмка школ идёт в соответствии с графиком. К концу приёмной кампании — к 19 августа — все учреждения должны быть приняты, все замечания — устранены.

Заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов уточнил, что охват приёмки образовательных организаций достиг 56%, в том числе признаны готовыми 568 общеобразовательных школ.