Тегеран, 13 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. 12 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал послов России и Великобритании в Тегеране за фотографию, опубликованную в аккаунте российского посольства в Twitter. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сегодня я увидел крайне неуместную картину. Нужно ли мне напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943 года. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД, что его судьба НИКОГДА не зависела и не может зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав», — написал Зариф в своем твиттере.

Ранее в твиттере посольства России в Иране была опубликована фотография, на которой новый посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф сидит с послом России Леваном Джагаряном на верхнем этаже на крыльце здания посольства России.

Расположение и обстановка напомнили фотографию с Тегеранскую конференцию 1943 года, на которой изображены премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Д. Рузвельт и лидер Советского Союза Иосиф Сталин.

Конференция широко известна среди иранцев и рассматривается как агрессия и унижение иранской идентичности и суверенитета. Фотография была широко раскритикована всеми слоями общества в иранских СМИ и социальных сетях.