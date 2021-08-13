Тегеран, 13 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 12 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой: «Спасение палестинцев от гнета Израиля всегда будет в общей повестке дня сотрудничества Тегерана и Анкары, что принесет большую пользу исламской умме». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Ирана оценил связи двух стран «за пределами нормальных добрососедских отношений», при этом заявив: «Тесное сотрудничество между Ираном и Турцией необходимо для обеспечения регионального мира и стабильности».

Раиси отметил, что двусторонние отношения являются дружественными и братскими, подчеркнув: «Мы придаем большое значение нашим двусторонним связям с дружественной и братской страной Турцией, а также нашему сотрудничеству на международной арене».

В новостях президент Ирана заявил, что созыв 7-го заседания Высшего совета по ирано-турецкому сотрудничеству в Тегеране крайне необходим, выразив уверенность в том, что всестороннее сотрудничество двух стран обеспечит не только их собственные национальные интересы, но и мир в регионе.