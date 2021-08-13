Горно-Алтайск, 13 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Ещё 47 случаев заражения коронавирусом выявлено в Республике Алтай 12 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в республиканском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выявленных случаев COVID-19 в регионе — 20 070, в том числе 6338 — в городе Горно-Алтайске.

За сутки в республике выздоровел 51 человек, за весь период пандемии — 18 553.

Напомним, 11 августа в Республике Алтай было выявлено 45 носителей коронавируса, выздоровели 38 человек.