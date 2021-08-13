Благовещенск, 13 августа, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Амурской области ранен из огнестрельного оружия сотрудник регионального управления по охране животного мира. Автомобиль госинспекторов обстреляли во время патрулирования территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в охотинспекции.

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В СМИ и соцсетях распространяется видео, на котором показаны повреждения автомобиля и кровь сотрудника, а также рассказывается об инциденте. Нападавшие остались неизвестными и скрылись с места происшествия. Раненному потребовалась медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Карачаево-Черкесии произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов. Двое неизвестных ранили полицейского и сотрудника Росгвардии.