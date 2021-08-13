Кемерово, , 06:14 — REGNUM Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) проверила готовность Кемеровской области к выборам. По словам эксперт НОМ Олега Иванникова, регион готов к голосованию, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

Выборы Yarregion.ru

Отметим, что осенью в Кузбассе будут выбирать депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва, в горсоветы Кемерова и Новокузнецка, состоятся довыборы в областной парламент по 22-му округу и ряд выборов в органы местного самоуправления.

«Я, как эксперт, делаю выводы, что выборы в Кузбассе пройдут открыто, законно и конкурентно, так как беспрецедентное количество политических партий допущено к выборному процессу, — отметил Иванников. — Честность и прозрачность кампании обеспечивают сразу три института — уполномоченный по правам человека, Общественная палата, избиркомы, — а общественные наблюдатели «перекрывают» все участки. Это обеспечивает информационную безопасность, противодействие фейкам».

По данным облизбиркома, на сегодня в Кемеровской области выдвинуто более тысячи кандидатов, из них 43 — в Государственную думу. В дни голосования в регионе будут действовать 1676 постоянных избирательных участков и 19 временных.