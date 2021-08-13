Лондон, 13 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах и Великобритании во время пандемии COVID-19 наблюдается избыточное межотраслевое перераспределение рабочих мест, сообщила 13 августа группа экономистов, изучивших данные Банка Англии, Ноттингемского и Стэнфордского университетов, Федерального резервного банка Атланты. Свои выводы они опубликовали в статье на портале Центра исследований экономической политики (CEPR).

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Исследователи включили в выборку сведения из более чем 3000 фирм в обеих странах. Выяснилось, что в 2018—2019 годах переток рабочей силы из одной отрасли в другую составлял примерно 10% в год, а в 2020-м он удвоился. Аналогичный всплеск наблюдался в сфере продаж. Экономисты отметили также, что в течение последних 15 лет (до «коронавирусного» 2020 года) исследуемый показатель медленно снижался.

Причинами резких изменений в структуре занятости эксперты назвали деиндустриализацию в определённых отраслях, переход к новым «эффективным способам» хозяйствования, а также перевод предприятий на дистанционные формы работы.

«Перераспределительные аспекты шока от COVID-19 могут замедлить восстановление экономики. Снижая потенциальный объём производства на определенный период времени, они могут также усилить инфляционное давление», — спрогнозировали экономисты.

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