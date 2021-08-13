Москва, 13 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Легкоатлетка Анжелика Сидорова, которая на Олимпиаде в Токио принесла России серебряную медаль в прыжках с шестом, удостоена высокой государственной награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Плакат в поддержку Анжелики Сидоровой в Чебоксарах

Российские спортсмены удостоены различных видов наград, в том числе орденов Александра Невского, Почёта, Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Они присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость» на Олимпиаде.

Анжелике Сидоровой, которая выступает за Москву и Чувашию, присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В документах она указана как спортсмен-инструктор спортивной сборной команды России по лёгкой атлетике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (г. Москва).

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призёром, взяв 4,85 метров и уступив американской спортсменке Кэти Нажотт с результатом в 4,9 метров.

Глава республики Олег Николаев в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что серебряная медаль, «завоёванная в честной и напряжённой борьбе, является первой медалью в лёгкой атлетике за без малого десять лет». И эта награда «стала настоящим подарком для миллионов российских болельщиков».

Напомним, в Токио российские олимпийцы завоевали 71 медаль, в том числе 20 золотых.