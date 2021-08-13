Кемерово, 13 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В Кемерове прививки от коронавируса сделали 163 459 человек. Такие данные приводит мэрия города.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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«Из них 40 416 относятся к возрастной группе старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.

Отметим, что по данным на утро 12 августа, в Кемерове было привито 162 396 горожан, в том числе 40 266 в возрасте старше 60 лет.

Власти напоминают, что прививку от коронавируса может сделать любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией.