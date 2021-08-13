Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 13 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Николаевске-на-Амуре сотрудники банка совершили крупное хищение денег. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Деньги

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По версии следствия, управляющий одного из банковских офисов вместе с кассиром-операционистом за 12 лет похитили из кассы 19 млн 600 тыс. рублей.

Допрашивается широкий круг свидетелей, проводятся обыски, иные следственные и процессуальные действия. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, руководительница Буйского отделения «Почты России» регулярно забирала деньги из кассы из-за «маленькой зарплаты».