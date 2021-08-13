Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 05:59 — ИА Регнум. На Камчатке в краевой больнице в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации на интенсивной терапии находятся два члена экипажа рухнувшего в Курильское озеро 12 августа вертолёта Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Читайте также: На Камчатке продолжаются поиски пассажиров рухнувшего в озеро Ми-8

Врачи провели операции обоим пациентам. У одного из них медики диагностировали открытый оскольчатый перелом правой голени, контузию грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. После операции у него стабильно тяжёлое состояние, дыхание самостоятельное, пациент в сознании, но под медикаментозной седацией.

«Второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Рана проникала в передние средостения, кроме того, у него открытый перелом крыла подвздошной кости. Он также находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии под интенсивной терапией», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Камчатской краевой больницы, хирург высшей категории Олег Кузьменков.

Из восьми выживших после авиакатастрофы человек за помощью медиков ещё обращалась 27-летняя гид, у которой была черепно-мозговая травма, но она отказалась от госпитализации. Ещё у одного пассажира были ушибы и ссадины — он проходит амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 13 августа на Камчатке возобновились поисково-спасательные работы на Курильском озере, куда 12 августа упал вертолёт Ми-8. Спастись удалось шести пассажирам и двум членам экипажа. Ещё восемь человек, предположительно, находятся в салоне воздушного судна.