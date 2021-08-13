Токио, 13 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Вблизи отдалённых японских островов Огасавара, расположенных в 1930 километрах к югу от Токио, произошло извержение подводного вулкана. Об этом 13 августа сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Острова Огасавара

Экипажи судов, находящихся в районе островов, призвали соблюдать повышенную осторожность. О каких-либо инцидентах, связанных с извержением подводного вулкана, в настоящее время не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, пепловый выброс произошёл на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Курильской гряды.