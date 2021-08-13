Новосибирск, 13 августа, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Не всем пассажирам рейса Новосибирск — Симферополь, который вылетел из «Толмачёво» накануне утром, хватило мест на борту. Об этом сообщил один из тех, кто не смог улететь, несмотря на купленный заранее билет.

В самолете

«Полтора месяца назад я купил билет в агентстве, которое находится на улице 1905 года и имеет контракт с S7. В 05:30 должен был вылететь из «Толмачёво» в Симферополь. Сдал багаж, поставил его на ленту, подал билет и свой паспорт. Они нашли меня в базе, дали посадочный билет, но почему-то девушка, которая сидела на стойке регистрации, скромно опустила глаза, присоединила к моему чемодану бирку и попросила пройти к представителям компании S7», — рассказал «НГС Новостям» новосибирец Дмитрий Федосеев.

В итоге сотрудники авиакомпании поставили мужчину перед фактом: случился сбой в системе, и у него больше нет места. В такой же ситуации, по словам мужчины, оказались ещё пять или шесть человек.

В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines СМИ объяснили сбой в работе метеорологическими условиями.

«На протяжении последней недели в Сибири наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, что препятствует возможности выполнения авиакомпанией рейсов, отвечающих требованиям безопасности полётов. Стоящий дым и туман затрудняют видимость в местных аэропортах, что влечёт за собой задержки некоторых регулярных рейсов S7 Airlines. Следствием чего, в том числе, является потеря стыковки рейсов трансферными пассажирами. S7 Airlines прилагает все усилия для своевременной отправки пассажиров и обеспечения необходимых стыковок, — уточнили в авиакомпании. — Пассажирам, которые не смогли вылететь по не зависящим от S7 Airlines обстоятельствам, авиакомпания предлагает альтернативные рейсы, компенсации, питание и размещение в гостиницах в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил».

Кроме того, в авиакомпании отметили, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты без штрафов.