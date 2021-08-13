Чебоксары, 13 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Моргаушском районе Чувашии установлены ограничения в связи с обнаружением африканской чумы свиней (АЧС) у кабана. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Угрожаемая зона

Карантинные мероприятия вводятся в связи с выявлением очага АЧС в деревне Верхние Панклеи Моргаушского района. В госветслужбе уточняют, что чума свиней была подтверждена по результатам исследования трупа добытого кабана.

В республике развернули комплекс мероприятий по ликвидации заболевания. Определены границы угрожаемой зоны в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага и зоны наблюдения в радиусе 10 км.

Угрожаемая зона определена в пределах административных границ следующих населённых пунктов: деревни Большие Шиуши Чувашско-Сорминского сельского поселения Аликовского района, а также деревень Сятракасы, Синьял-Оточево, Синьял-Хоракасы, Торинкасы, Шупоси, Ятманкино, Оточево Кадыкой, Шатьмапоси Верхние и Нижние Панклеи, Вурманкасы, Нюреть, Хорнкасы Моргаушского района.

Из угрожаемой зоны запрещены, в частности, вывоз, реализация свиней и продуктов убоя, под запрет также попало проведение сельскохозяйственных ярмарок и охота.

Cap.ru Внеочередное заседание правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2021 года в Чувашии был снят карантин по африканской чуме свиней, выявленный в двух очагах в Красночетайском районе. При этом до 25 августа запрещены вывоз и продажа свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон.