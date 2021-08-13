Хабаровск, 13 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Хабаровске прекращается пассажирская навигация — уровень Амура превысил 530 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 13 августа.

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13 августа — последний день, когда теплоходы будут вывозить дачников с левобережья.

«Все подъезды к садово-огородным участкам подтоплены, у теплоходов нет возможности безопасно перевозить людей. За две недели до подъема воды была проведена большая информационная работа. На всех теплоходах были размещены объявления о том, что перевозки прекратятся при уровне воды 530 сантиметров», — пояснили специалисты.

Окончание навигации запланировано на конец октября — как только уровень воды достигнет отметок менее 510 см, речные трамвайчики возобновят работу.

В случае необходимости эвакуация дачников теперь будет осуществляться маломерными дежурными катерами управления ГО и ЧС Хабаровска и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сохраняется напряженная паводковая обстановка. На реке Чита ожидается прохождение пика паводка с подъемом уровней воды на 10−15 см, затем начнётся спад, но вода на пойме сохранится.