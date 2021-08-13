Тюмень, 13 августа, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Тюменской области сотрудники муниципальных органов местного самоуправления заслуженно получили 214 млн премий. Об этом на пресс-конференции 12 августа заявил глава региона Александр Моор.

Gubernator.admtyumen.ru Алесандр Моор

Как пояснил губернатор, работа тюменских чиновников, особенно в социально-экономической сфере, была удостоена федерального гранта. Деньги были распределены между муниципалитетами. К примеру, мэрия Тюмени получила на премии сотрудникам 48,2 млн рублей, Тюменского района — 18,6 млн рублей, Тобольска — 11 млн рублей.

«Чиновники — это тоже люди. Они эффективно стараются работать. И должны вознаграждаться, когда их результаты оцениваются. Мы получили федеральный грант, в том числе за социально-экономические достижения нашего региона. И эти средства распределили среди сотрудников органов власти, муниципалитетов. Это оценка федеральным правительством работы нашего региона», — пояснил тюменский губернатор.