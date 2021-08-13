Новосибирск, , 05:43 — REGNUM На 74-м году жизни скончался Пётр Пимашков, который 15 лет возглавлял Красноярск. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования его родным и близким, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Ушёл из жизни профессиональный и ответственный руководитель, государственник и истинный патриот нашей Родины. Возглавляя Красноярск, Пётр Иванович отдавал все силы, чтобы благоустроить город, сделать его красивее и привлекательнее. Работая в Государственной Думе, активно занимался законотворчеством. Пётр Иванович останется в нашей памяти как порядочный и неравнодушный человек, мудрый и ответственный политик, талантливый и принципиальный руководитель», — говорится в соболезновании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пимашков был главой администрации Красноярска с 1996-го по 2011 год. С 2011 года он являлся депутатом Госдумы от Красноярского края.

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