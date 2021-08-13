Благовещенск, 13 августа, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Руководство Амурской области уговаривает директоров гидроэлектростанций региона уменьшить сбросы воды, чтобы не осложнять и без того непростую паводковую ситуацию. На призыв откликнулась Бурейская ГЭС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе правительства Приамурья.

Kouris Dam ГЭС

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Сбросы воды на Бурейской ГЭС будут уменьшены на 1000 кубометров в секунду. На Зейской ГЭС решили не предпринимать таких мер, объёмы сброса воды останутся на текущем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области паводок пока не спал, подтопленными остаются 169 домов и 1336 придомовых территорий. Частично залиты водой также 37 автомобильных дорог и три моста