Владивосток, 13 августа, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Первое художественное панно в рамках масштабного проекта «Мы — Дальний Восток» появилось во Владивостоке. Мурал «Сахалин и Курилы» украсил улицу Героев-Тихоокеанцев, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В скором времени появятся ещё панно от Благовещенска, Улан-Удэ, Биробиджана, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска, Хабаровска и Анадыря.

Отмечается, что эскизы художественных панно выбирали сами жители дальневосточных регионов. Это было основное условие проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в рамках проекта «Мы — Дальний Восток» появятся десять художественных панно (муралов) с изображением дальневосточных городов. Их разместят вдоль гостевого маршрута: из аэропорта, через исторический центр краевой столицы, на остров Русский.