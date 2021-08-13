Москва, 13 августа, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В пятницу, 13 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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В ночь на 14 августа в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер западный 5−12 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20… +25 °C днём и +9… +14 °C ночью.

В субботу, 14 августа, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +22… +27 °C. Переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +8…+13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ночью 12 августа выпало 36 мм осадков, что составляет 47% месячной нормы.