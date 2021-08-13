Новосибирск, 13 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Новосибирские сотрудники МЧС России провели учения по совершенствованию профессионального мастерства огнеборцев. В ходе тренировки были эвакуированы весь персонал и сотрудники Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ), рассказали ИА REGNUM в новосибирском управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Специалисты МЧС России провели пожарно-тактические учения в НОВАТе

Согласно легенде, в НОВАТе произошло возгорание в районе сцены. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Существовала угроза распространения огня в сторону зрительного зала. К месту условного происшествия прибыли восемь единиц основной и пять единиц специальной техники. На объекте работали 75 человек личного состава. Также были привлечены дежурные экипажи полиции и скорой медицинской помощи. Для реалистичности были использованы дымовые машины.

Сотрудники НОВАТа после сработки автоматической установки пожарной сигнализации незамедлительно вывели из здания более 70 человек. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к поиску и эвакуации людей из помещений театра и тушению пожара. Звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) спасли двух человек. Однако, в ходе ликвидации условного горения, появилась дополнительная вводная о пропаже звена ГДЗС — с ними пропала связь. Для поиска были задействованы резервные звенья газодымозащитников, которые в короткий строк обнаружили товарищей и вывели их на свежий воздух.

Отмечается, что сотрудники новосибирского гарнизона пожарной охраны работали в обстановке, приближенной к реальности. Во время учений проверялась исправность и работоспособность гидрантов наружной сети противопожарного водоснабжения, а также противопожарной системы здания.