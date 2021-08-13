Якутск, 13 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Якутии зафиксирован 171 лесной пожар. Размер территории, охваченной огнём, составляет 3 млн 948 тыс. га. Такие цифры обнародовал 13 августа министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Forest Service Лесной пожар

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Тушат в республике 62 возгорания площадью 1,3 млн га. За сутки ликвидированы 18 очагов, локализованы — восемь. Обнаружен ещё 21 новый лесной пожар. Борются с огнём почти 5 тыс. человек, задействована 751 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии сохраняется угроза распространения лесных пожаров на 13 населённых пунктов. Огонь подошёл и к столице республики Якутску.