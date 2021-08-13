Якутск, 13 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Якутии сохраняется угроза распространения лесных пожаров на 13 населённых пунктов. Огонь подошёл и к городу Якутску, рассказал на брифинге министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев, передаёт 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

skeezy Лесной пожар

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Для локализации очага возле столицы региона буду использованы вертолёты и бульдозеры. На особом контроле также село Орто-Сурт Горного района, к которому пожары подошли с двух сторон. Под наблюдением также находятся Магарас, Кюрелях, Бясь-Кюель (Горный район), Фрунзе, Кобякон (Намский район), Мельжехси (Чурапчинский район) и Кылайы (Усть-Алданский район).

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар вплотную приблизился к летнему поселению Мельжехси. Оттуда эвакуированы люди, днём и ночью огнеборцы следят за тем, чтобы возгорание не перекинулось на населённый пункт.