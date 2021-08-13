Нью-Йорк, США, 13 августа, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 августа ростом, удержавшись от снижения на фоне негативных данных по производственной инфляции в США. В лидерах роста — Nasdaq.

USA-Reiseblogger Фондовая биржа на Уолл-стрит

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones подрос на скромные 14,88 пункта (0,04%), до уровня 35 499,85 пункта. S&P 500 подорожал на 13,14 пункта (0,30%), поднявшись до уровня 4460,84 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 51,13 пункта (0,35%), до уровня 14 816,26 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,27, до уровня $69,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 августа разнонаправленно. В лидерах роста на фоне позитивных данных по инфляции в США за июль акции промышленных компаний — Dow Jones.

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