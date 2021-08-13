Ванино, Хабаровский край, 13 августа, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Экологи нашли 50 км загрязнений в реках Олонды и Чичамары Ванинского района в Хабаровском крае.

Е.Мехряковаmtb.permkrai.ru Река

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По мнению экспертов «воду мутят» золотодобывающие предприятия. В такой воде гибнет рыба, которая заходит туда на нерест.

Активисты начали бить тревогу и обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор и к врио губернатора Михаилу Дегтяреву. Реки впадают в Тумнин, куда принесут эти загрязнения, пишет телеграм-канал «Корифей Хабаров».

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Лимнологического института СО РАН по итогам экспедиции, которая прошла в июне 2021 года, определили места с самой грязной водой на Байкале. Как сообщает официальный сайт вуза, несоответствие качества воды отмечено в акваториях поселка Култук, бухты Ая и залива Хужирский (на острове Ольхон).