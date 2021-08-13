Кемерово, 13 августа, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Общественный транспорт

«12 августа 2021 года на автодороге в Промышленновском районе произошло ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени тяжести, один мужчина погиб. По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что житель Новосибирска приобрел в Красноярске микроавтобус. Через мобильное приложение он набрал попутчиков и поехал обратно в Новосибирск. По пути водитель захотел спать и передал управление транспортным средством одному из пассажиров, который не справился с управлением. Микроавтобус съехал с трассы и перевернулся. Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. В автобусе находились восемь человек, из них шесть получили травмы различной степени тяжести, один мужчина погиб на месте. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.