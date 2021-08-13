Москва, 13 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Российская сторона передала в Таджикистан 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи, сообщили 13 августа в пресс-службе МЧС России.

Kurskzdrav.ru Комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи населению Таджикистана направлено порядка 50 тыс. доз вакцины «Гам-ковид-вак», — сказал представитель ведомства.

«Гам-КОВИД-Вак» — торговая марка вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Помощь Таджикистану оказана по поручению правительства России в рамках борьбы с коронавирусом.

Читайте также: Россия за пять месяцев экспортировала вакцин на 22 млрд рублей