Хабаровск, 13 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Хабаровского края 13 августа примет решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов на досрочных выборах губернатора края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Решения дальнейшем участии в выборах ждут кандидаты Петр Перевезенцев (КПРФ), Игорь Логвинов (партия «Зелёная альтернатива»), Бабек Мамедов (партия «Родина»), Владимир Чернышов (партия «Новые люди»), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Также, исполняя обязанности окружной комиссии по выборам депутатов Государственной думы, комиссия края примет решение по регистрации кандидатом самовыдвиженца Антона Фургала, пишет телеграм-канал «Правила выбора».

Как сообщало ИА REGNUM, за место в Госдуме от Сахалина поборются Александр Анистратов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Дмитрий Флеер (ЛДПР), Олег Корецкий («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Антон Гуркин («Яблоко»), Роман Веденеев («Новые люди»), Алексей Корниенко (КПРФ), Александр Коньков («Родина»), Георгий Карлов («Единая Россия»).