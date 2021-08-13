Пекин, 13 августа, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В китайской провинции Хубэй в результате наводнений погиб 21 человек, четверо объявлены пропавшими без вести. Об этом 13 августа сообщает газета Global Times.

Наводнение в Китае

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По информации издания, трагедия произошла 12 августа в городе Люлинь, где за час выпадало более 100 мм осадков. Подъём уровня воды в среднем превысил 3,5 м, а в ряде районов города достиг пяти метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде регионов Китая подводят итоги катастрофических ливней, которые в некоторых местах привели к многочисленным подтоплениям и полноценным наводнениям.