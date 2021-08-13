Остров Итуруп, Сахалинская область, 13 августа, 2021, 04:57 — ИА Регнум. На Курилах в селе Китовое на Итурупе 13 августа произошла трагедия — начальник автозаправки упал в цистерну с топливом и утонул.

George Shuklin Цистерна для перевозки бензина

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Погибшему было 32 года. По словам очевидцев, мужчина поднялся на цистерну, чтобы произвести замеры. В какой-то момент он исчез из виду. Предполагается, что руководитель выронил телефон, хотел поймать его, но оказался внутри ёмкости.

Из цистерны погибшего доставали спасатели, пишет АСТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии произошел несчастный случай с туристом, совершавшим экскурсию в районе Цейского ледника. Мужчине стало плохо и он скончался.