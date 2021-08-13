Нью-Йорк, США, 13 августа, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Российские войска могут вторгнуться в страны Прибалтики и захватить их «менее чем за сто часов», написал 12 августа обозреватель Себастьен Роблин в статье для издания National Interest.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страны Прибалтики на карте

Свой сценарий автор назвал маловероятным, однако допустил, что в Москве могут решиться на силовые действия, если почувствуют отсутствие возможностей и решимости у Североатлантического альянса (НАТО) ответить адекватно ситуации.

Роблин пишет, что Россия может использовать проход через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль, который может стать «ахиллесовой пятой» НАТО.

«Численность населения в Прибалтике всего 6,6 миллиона человек, и они не могут остановить российское вторжение в одиночку. Никто не управляет танками или реактивными истребителями; вместо этого легкие пехотные армии запасаются противотанковыми комплексами «Джавелин» в надежде, что они смогут задержать захватчиков на несколько дней», — заключает обозреватель.

Добавим, National Interest на протяжении многих лет поддерживает тему гипотетического вторжения России в Прибалтику. В 2019 году издание сообщало, что литовские власти осознают «невысокую» вероятность нападения, но продолжают готовиться к войне.

В России, в свою очередь, обращают внимание на использование Прибалтики как плацдарма для войск НАТО, при этом в трёх странах продолжают нагнетать антироссийские настроения.