Новосибирск, 13 августа, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Сотрудники новосибирского управления Роспотребнадзора за 1 полугодие 2021 года проверили десятки ресурсоснабжающих организаций. За нарушения требований санитарного законодательства составлено более 40 протоколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Steve Johnson Водоснабжение

«Проведено 37 проверок в отношении ресурсоснабжающих организаций, из них: плановых — 12, внеплановых — 25. За допущенные нарушения требований санитарного законодательства составлено 42 протокола об административном правонарушении, в том числе 39 — на юридических лиц, — уточнили в ведомстве. — По результатам проверок выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений санитарных правил, внесено 14 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

Наиболее частые нарушения: отсутствуют проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения; нарушение содержания территории первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам; не осуществляется производственный контроль за качеством питьевой воды.