Якутия, 13 августа, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Лесной пожар вплотную приблизился к летнему поселению Мельжехси Чурапчинского района Якутии. Оттуда эвакуированы люди, днём и ночью огнеборцы следят за тем, чтобы возгорание не перекинулось на населённый пункт, пишет 13 августа ЯСИА.

skeeze Лесной пожар

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12 августа во второй половине дня огонь подошёл к Мельжехси на 2 км, причина его быстрого распространения — сильный ветер. 39 жителей летника, среди которых 24 ребёнка, эвакуированы. Пожар круглосуточно караулят местные жители, сотрудники «Якутресурса» и «Авиалесоохраны». На подмогу ждут специалистов МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа огонь лесного пожара перекинулся на село Бясь-Кюель Горного района Якутии. Там сгорели 39 жилых домов.