Токио, 13 августа, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В Японии предписание местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных проливными дождями, получили около 215 тысяч жителей западных префектур. Об этом 13 августа сообщает телеканал NHK.

Цитата из м/ф «Сад изящных слов». реж Макото Синкай. 2013. Япония Дождь

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По его данным, таких уведомлений получили жители префектур Хиросима и Симанэ. Прогнозируется, что проливные дожди продлятся в регионе до 15 августа. В некоторых районах за сутки может выпасть до 200 мм осадков.

Отмечается, что ранее на юго-западе страны в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендацию эвакуироваться всего получили около 530 тысяч жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии предписание местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных проливными дождями, получили около 382 тысяч жителей юго-западных префектур.